ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Подразделение воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожило батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками из Македонии и Словении. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило «РИА Новости».
Российские десантники в ходе успешной обороны лишили ВСУ танков Т-72 и бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ, поставленных Украине странами НАТО.
В ходе успешной обороны на криворожском направлении подразделение ВДВ РФ ликвидировало 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных.
Ранее, 21 октября, Минобороны России опубликовало карту спецоперации на Украине. По ней можно отследить ход продвижения российских войск.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в тот же день заявил, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в районах Луганской и Донецкой народных республик, после чего было уничтожено 25 украинских военных. Кроме того, за сутки российские войска сорвали две попытки наступления украинских войск на николаево-криворожском направлении.
Воздушно-космические силы (ВКС) России, по заявлению Минобороны 21 октября, уничтожили ангар с военной техникой иностранного производства в Херсонской области. Были ликвидированы шесть украинских беспилотных летательных аппаратных (БПЛА).
Накануне сообщалось, что на николаево-криворожском направлении ВСУ вновь вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области, однако российские военные отбили все атаки. Было уничтожено более 110 украинских боевиков, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.
Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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