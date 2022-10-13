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Минобороны РФ сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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За сутки поражены четыре пункта управления вооруженных сил Украины (ВСУ), 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах», — сказал он.

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Кроме того, на краснолиманском направлении ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отпустили под огнем российской артиллерии и армейской авиации. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

Также на николаево-криворожском направлении украинские войска вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Российская армия отразила все атаки. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ранее, 11 октября, в ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации ударили ракетами по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских войск.

9 октября Конашенков сообщил, что украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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