Вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

Служащие армейской авиации успешно выполняют задачи в рамках специальной операции по защите Донбасса. Министерство обороны РФ 11 октября показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н.

Как отметило оборонное ведомство, в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации ударили ракетами по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Сообщается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, а также осуществляет авиационную поддержку подразделений.

Ранее, 27 сентября, оборонное ведомство показало работу экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия на спецоперации. Многоцелевые летательные аппараты Ми-28Н отправляются на передовую по несколько раз за дневную или ночную смену: пока одни вертолеты возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.

В свою очередь группы огневой поддержки прикрывают служащих армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют стратегические точки противника во время патрулирования местности. Также стрелки ВС РФ защищают мирных жителей и оперативно реагируют на любые нештатные ситуации во время эвакуации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.