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Карта спецоперации на Украине 21 октября

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 21 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в районах Луганской и Донецкой народных республик, было уничтожено 25 украинских военных. Кроме того, российские войска сорвали за сутки две попытки наступления ВСУ в Херсонской области.

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Также ВС РФ уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства в регионе.

Российские силы отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Запорожском направлении после серии атак противника. На николаево-криворожском направлении были сорваны попытки проникновения в тыл до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. ВС РФ уничтожили за сутки более 120 украинских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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