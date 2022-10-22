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Карта спецоперации на Украине 22 октября

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 22 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ВС РФ в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

На купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении Куземовки ЛНР. Атаки противника отражены.

На краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении Нововодяного ЛНР и силами до батальонной тактической группы — в направлении Червонопоповки. Атаки противника отражены.

На южно-донецком направлении боевики атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян.

На николаево-криворожском направлении противник пытался прорвать оборону ВС РФ в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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