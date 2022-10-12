ВС России сорвали переброску украинских резервов через реку Ингулец

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий», — сказал он.

Конашенков также отметил, что на андреевском направлении российские военные остановили выдвигающиеся подразделения украинской армии, которые собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области.

«Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих», — добавил официальный представитель военного ведомства.

На прошлой неделе военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в разговоре с «Известиями», что тактику российских войск на андреево-криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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