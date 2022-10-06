Эксперт объяснил тактику действий российских войск в Херсонской области

Тактику российских войск на Андреево-Криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта, рассказал «Известиям» в четверг, 6 октября, военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал последнюю информацию о ходе специальной военной операции на территории Херсонской области.

«Идет плавное перемещение вперед-назад. Но любая активная оборона должна рано или поздно упереться в некий стратегический рубеж, после которого отступать уже нельзя. Поэтому для меня пока вопрос, где находится наш стратегический рубеж, который мы уже не сдадим», — сказал он.

5 октября в Минобороны сообщили, что на Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки противника. По данным ведомства, за сутки боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области было уничтожено до 30 боевиков, два танка и четыре БМП.

На краснолиманском направлении было нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено более 90 военнослужащих и семь единиц бронетехники. Кроме того, огнем артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в Минобороны.

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«Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны»