Воздушно-космические силы (ВКС) России 21 октября уничтожили ангар с военной техникой иностранного производства в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам официального представителя Минобороны генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, высокоточный удар российскими ВКС был нанесен по ангару, расположенному в районе Новой Каменки Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены: шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск, Высокое Херсонской области и Каховской ГЭС», — добавил Конашенков.

Конашенков также рассказал, что за сутки российские войска сорвали две попытки наступления украинских войск на николаево-криворожском направлении. При этом он добавил, что сосредоточенным огнем артиллерии и активными действиями российских войск было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, а также шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

14 октября стало известно, что российские военные уничтожили колонну техники ВСУ, которая пересекала реку Ингулец на николаево-криворожском направлении.

13 октября сообщалось, что на николаево-криворожском направлении ВСУ вновь вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области, однако российские военные отбили все атаки. Было уничтожено более 110 украинских боевиков, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

А за день до этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом, была сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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