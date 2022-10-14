ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские военные уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пересекала реку Ингулец на николаево-криворожском направлении. Об этом 14 октября сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, удар был нанесен высокоточными легкими многоцелевыми управляемыми ракетами воздушного базирования. Огонь велся с вертолета Ми-28, который находился на безопасном расстоянии в 15 км от целей.

13 октября сообщалось, что на николаево-криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области, но российские военные отбили все атаки. Было уничтожено более 110 украинских боевиков, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом была сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Ранее, 10 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях пресечены попытки наступления ВСУ. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, добавил он.

6 октября военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в разговоре с «Известиями», что тактику российских войск на андреево-криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».