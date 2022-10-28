Армейской авиации ВКС РФ исполнилось 74 года

Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ 28 октября празднует 74-ю годовщину со дня основания.

Отмечается, что в составе ВКС армейская авиация решает огневые, десантно-транспортные, разведывательные, а также специальные задачи.

На вооружении армейской авиации в настоящее время находятся современные авиационные комплексы, которые выступают как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. Они решают не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Кроме того, армейская авиация задействована в специальной военной операции.

«Могу с уверенностью сказать, что летчики армейской авиации в ходе специальной военной операции показывают высокое мастерство при выполнении поставленных задач, работают с большой нагрузкой днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, и имеют отличный уровень подготовки», — заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Игорь Романов.

По его словам, вся авиационная техника демонстрирует хорошие боевые возможности и надежность в суровых условиях эксплуатации в ходе спецоперации. Он отметил, что особенно себя зарекомендовали современные типы вертолетов Ка-52, Ми-28, а также новые модификации Ми-8. Как уточнил Романов, авиационная техника имеет возможность применения разнотипного вооружения, так как оснащена современными прицельными системами, комплексами обороны и закрытыми средствами связи, что обеспечивает эффективное применение боевых машин.

Сообщается, что авиационные части армейской авиации активно переоснащаются на новые авиационные комплексы.

«В этом году по плану переоснащения вертолетных частей и соединений идет поставка модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М, десантно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН и транспортных вертолетов Ми-26Т2. Большая часть этих машин уже поступила в вертолетные полки и до конца года, в соответствии с планом, еще будет поставлена», — подчеркнул полковник Романов.

Армейская авиация берет начало с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в Серпухове. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи — доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. Позднее при совершенствовании способов ведения боевых действий, а также при модернизации вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились.

Ранее, 21 октября, экипажи ударных вертолетов Ка-52, также известных как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт украинских боевиков.

15 октября Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 различной модификации в ходе спецоперации. Отмечается, что нанесение огневого поражения с воздуха позволяет дезориентировать противника, прикрыть действия наступающих подразделений, деактивировать минные поля и обеспечить коридоры для прохождения штурмовых групп к атакуемым объектам.

До этого, 13 октября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу вертолетов Ка-52. Отмечается, что в арсенале «Аллигаторов» — управляемые противотанковые ракеты «Вихрь», которые бьют без промаха, уничтожая строения и бронетехнику противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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