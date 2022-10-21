Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт украинских боевиков

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, также известных как «Аллигаторы», уничтожили опорный пункт украинских боевиков. Кадры выполнения боевой задачи опубликовало Минобороны России в пятницу, 21 октября.

«Аллигаторы» продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники, объектов военной инфраструктуры, сопровождению воинских колонн, доставке десанта и военных грузов, а также осуществляют поддержку российских подразделений с воздуха в зоне проведения специальной военной операции.

При выполнении боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике украинских националистов. Отмечается, что вертолеты летают на предельно малых высотах со скоростью более 100 км/ч.

Летчики также отметили достоинства боевой техники.

«Этот вертолет, благодаря этой схеме, прощает многие ошибки пилотирования начинающим летчикам, а также позволяет в особо критичных ситуациях выходить на предельные и запредельные для него перегрузки и умело маневрировать в очень ограниченном пространстве», — рассказал командир экипажа Александр.

Ранее, 13 октября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу вертолетов Ка-52. Отмечается, что в арсенале «Аллигаторов» — управляемые противотанковые ракеты «Вихрь», которые бьют без промаха, уничтожая строения и бронетехнику противника.

8 октября «Аллигаторы» уничтожили опорные пункты украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. Вертолеты Ка-52 являются основной ударной силой смешанных авиационных групп.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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