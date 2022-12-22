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Российская гаубица уничтожила зенитную установку ВСУ в ДНР

«РИА Новости»: гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Гаубица 1-й Славянской бригады армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила зенитную установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Северное. Об этом 22 декабря сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Расчет пушки-гаубицы Д-20 (152 мм) с помощью аэроразведки зафиксировал перемещение зенитной установки на базе легкого бронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ по линии противника.

Как сообщил командир батареи с позывным Медведь, украинскую установку в зоне лесополосы обнаружил квадрокоптер.

«Это получается недалеко от поселка Северное. Это уже за Опытным и за Водяным», — сказал он.

Ранее, 14 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России в ходе наступления взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР. Он уточнил, что российские солдаты уничтожили до 50 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.

До этого, 2 декабря, стало известно о начале штурма села Водяное российскими войсками, а именно подразделением «Шторм» 1-й Славянской бригады 1-го ДНР. Отмечалось, что бойцы продавливают оборону украинских боевиков, вследствие чего из-за больших потерь националисты вынуждены отступать со своих позиций.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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