Подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмует населенный пункт Водяное на авдеевском направлении. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает агентство «РИА Новости».

Сообщается, что благодаря точной работе артиллерии и корректировке огня с беспилотников бойцы продавливают оборону украинских боевиков, в следствии чего из-за больших потерь националисты вынуждены отступать со своих позиций.

Ранее, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Авдеевки.

В этот же день ВС РФ освободили населенный пункт Курдюмовка в ДНР. Днем ранее была освобождена Андреевка. Тогда отмечалось, что российские военные также успешно действуют в районе села Водяное.

30 ноября Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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