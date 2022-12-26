Эксперты заявили о тренде трудоустройства работников старше 50 лет в 2023 году

Поиск специалистов на проектную работу, наем сотрудников старше 50 лет, удаленная работа и оптимизация расходов на персонал — тренды, которые будут актуальны в 2023 году среди работодателей. Об этом 26 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба рекрутинговой компании Get experts.

Также будут заметны следующие тренды: экспансия российских компаний на рынки стран СНГ и азиатского региона (в связи с чем можно ожидать рост спроса на специалистов, знакомых с реалиями этих стран).

Помимо этого, ожидается приход на отечественный рынок компаний из Азии, в частности, из Китая, Кореи, Индии (что повлияет на появление новых рабочих мест, в том числе для специалистов высшего и среднего звена).

Кроме того, прогнозируется активное развитие IT-сферы.

«В первую очередь компании будут искать сотрудников, которые помогут им не только сохранить, но и развивать бизнес в условиях ограниченности ресурсов, — это профессионалы направлений IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры и так далее», — сообщили специалисты Get experts.

Они также отметили, что в следующем году не стоит ожидать существенного повышения зарплат по всему рынку.

«Однако работодатели, планирующие экспансию в страны СНГ и Азии и на внутренний рынок, а также те, кто работает в наиболее стабильных сферах (IT, агропромышленный сектор, фармацевтика, государственный сектор и компании с госучастием), смогут обеспечить своим сотрудникам прирост доходов», — сказали эксперты.

Ранее, 17 декабря, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям» о том, как рассчитывается зарплата за январь. Она отметила, что за первый месяц года работник получает заработную плату в таком же размере, что и в другие месяцы.

При этом все те выходные, которые предусмотрены, согласно производственному календарю, оплачиваются, если иное не указано в трудовом договоре.