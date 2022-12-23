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Совфед одобрил закон о праве россиян отказаться от сдачи биометрии

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Совет Федерации одобрил 23 декабря закон, закрепляющий за россиянами право отказаться от сдачи биометрии при получении коммерческих или государственных услуг.

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Согласно законопроекту, гражданину РФ также не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

Кроме того, законопроектом вводится запрет на хранение геномной информации. Еще он определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Законом также устанавливается, что сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей.

Биометрические персональные данные россиян будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе.

21 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете принудительного сбора биометрии в России и дискриминации отказавшихся от ее сдачи лиц.

Еще 19 декабря в Госдуме отмечали, что на сегодняшний день ряд коммерческих организаций бесконтрольно собирает биометрию россиян, при этом данные зачастую утекают и впоследствии используются злоумышленниками. И это законопроект как раз призван остановить распространение биометрических данных и обеспечить их государственную защиту.

Там также рассказали, что следующим шагом станет введение в стране уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных граждан.

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