Совфед одобрил закон о праве россиян отказаться от сдачи биометрии
Совет Федерации одобрил 23 декабря закон, закрепляющий за россиянами право отказаться от сдачи биометрии при получении коммерческих или государственных услуг.
Согласно законопроекту, гражданину РФ также не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.
Кроме того, законопроектом вводится запрет на хранение геномной информации. Еще он определяет закрытый перечень видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Законом также устанавливается, что сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей.
Биометрические персональные данные россиян будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе.
21 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете принудительного сбора биометрии в России и дискриминации отказавшихся от ее сдачи лиц.
Еще 19 декабря в Госдуме отмечали, что на сегодняшний день ряд коммерческих организаций бесконтрольно собирает биометрию россиян, при этом данные зачастую утекают и впоследствии используются злоумышленниками. И это законопроект как раз призван остановить распространение биометрических данных и обеспечить их государственную защиту.
Там также рассказали, что следующим шагом станет введение в стране уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных граждан.