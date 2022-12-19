В ГД намерены ввести уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии

Уголовную и административную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных граждан могут ввести в России, сообщил 19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на сегодняшний день ряд коммерческих организаций бесконтрольно собирает биометрию россиян, при этом данные зачастую утекают и впоследствии используются злоумышленниками.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что в текущей редакции этого законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос, и запретить принуждать к сдаче биометрии.

Также предлагается ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контролировать их использование через портал «Госуслуги» и др.

Законопроект будет рассмотрен 20 декабря во II чтении на заседании Госдумы.

28 октября Минцифры РФ сообщили, что россияне с февраля 2023 года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Таким способом входа смогут пользоваться только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС).

До этого, 9 августа, руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE Людмила Богатырева отметила в беседе с «Известиями», что хранение данных в ЕБС позволит определить круг обладателей биометрии, контролировать защищенность данных и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных.