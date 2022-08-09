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Эксперт объяснила необходимость хранения биометрии россиян в единой системе

Эксперт Богатырева: хранение биометрии в «Единой биометрической системе» позволит контролировать защищенность данных
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Хранение данных в «Единой биометрической системе» (ЕБС) позволит определить круг обладателей биометрии, контролировать защищенность данных и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных. Об этом заявила «Известиям» руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE Людмила Богатырева.

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По ее словам, всё большее количество коммерческих сервисов начинают использовать биометрию. Например, в жилых комплексах с системой «Умный дом» — сейчас это отдельный тренд на рынке жилья бизнес-класса.

«В отличие от банков, новые контрагенты не всегда обладают проверенными средствами защиты чувствительной информации, из-за чего риск утечек кратно увеличивается. Хранение данных в «Единой биометрической системе» позволит определить круг обладателей биометрии, прямо или косвенно контролировать защищенность данных в их системах и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных. Скорее всего, именно в этом может быть ее основная полезность», — отметила Богатырева.

9 августа в СМИ распространилась информация о том, что Минцифры планирует отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из разных источников. Позднее в ведомстве опровергли сведения о намерении собирать биометрические данные россиян без их спроса. В министерстве заявили, что подготовленный проект предполагает регулирование процессов импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС.

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