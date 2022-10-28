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Вход на «Госуслуги» по биометрии станет доступен с февраля

Минцифры: с февраля 2023 года войти на «Госуслуги» можно будет по биометрии
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Россияне с февраля следующего года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

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«На «Госуслугах» будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года», — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что войти на портал через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас это можно сделать в отделениях банков, а в дальнейшем — в МФЦ или через специальное мобильное приложение.

Ввод биометрических данных станет дополнительным способом аутентификации на портале, граждане смогут воспользоваться им по собственному желанию

«При этом привычные логин и пароль сохраняются», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Минцифры заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет. Кроме того, как заявили в министерстве в начале августа, сбор биометрических данных россиян будет проходить только с их согласия.

В том же месяце Минцифры опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагалось ввести аутентификацию на «Госуслугах» через единую биометрическую систему с 1 декабря 2022 года.

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