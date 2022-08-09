Минцифры опровергло информацию о сборе биометрии россиян без их спроса
Сбора биометрических данных россиян без их спроса не будет, сообщает Минцифры в Telegram-канале во вторник, 9 августа.
«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС (единую биометрическую систему. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день газета «Коммерсант» писала, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из разных источников.
10 июня сообщалось, что Минцифры предложило изменить порядок сбора данных абонентов через систему технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), установленную на сетях по требованию ФСБ. Согласно новым правилам, системы СОРМ должны отдельно выделять и хранить трафик интернет-звонков абонентов, его геопозицию и историю браузера.
Днем ранее Минцифры выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у оператора систем СОРМ. Отмечалось, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако подобное оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора.