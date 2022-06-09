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Минцифры предложило увеличить пошлину для сотовых операторов в 130 раз

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Фото: depositphotos.com
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Минцифры России предложило повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, увеличение стоимости лицензий позволит значительно сократить число недобросовестных операторов связи, а также сформировать надежных операторов, которые будут мотивированы «на качественную и добросовестную работу».

При этом, как добавляется в официальном Telegram-канале министерства, нововведение затронет только новых операторов, имеющие же лицензии будут продлевать их на прежних условиях. Лицензия действует до пяти лет.

Также ведомство выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Отмечается, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако такое оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, говорится в пояснении к законопроекту.

«Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн рублей», — следует из поста в Telegram-канале Минцифры.

Помимо этого, министерство предлагает внедрить систему согласования оператором схемы построения сети перед получением лицензии на оказание услуг связи.

«Предполагается, что новые операторы будут получать на схему сети визу ФСБ и уже с этой визой обращаться в Роскомнадзор за лицензией», — сказано в сообщении.

При продлении срока действия лицензии к заявлению нужно будет приложить акт ввода в эксплуатацию СОРМ, а при его отсутствии — план мероприятий по внедрению СОРМ, согласованный с ФСБ, добавили в ведомстве.

Ранее, 29 марта, в Минцифры сообщили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи. Накануне Минцифры рекомендовало операторам обеспечить равномерную нагрузку на сети связи и отказаться от безлимитных тарифов. В ведомстве пояснили, что эта мера поможет исполнить указ президента России Владимира Путина от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России».

28 марта «Коммерсант» со ссылкой на комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что стоимость телеком-оборудования выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. Отмечалось, что при текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на 4–6 месяцев. В результате риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет с июля-августа, подчеркнули журналисты.

22 марта стало известно, что эксперты отрасли прогнозируют в России повышение цен на некоторые тарифы сотовой связи вплоть до 30%.

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