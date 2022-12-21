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Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Госдума на пленарном заседании в среду, 21 декабря, приняла в окончательном чтении закон о запрете принудительного сбора биометрии в России и дискриминации отказавшихся от ее сдачи лиц. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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«Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться», — говорится на сайте.

Новый закон имеет целью лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные российских граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство.

Отмечается, что в разработке закона принимали участие эксперты из разных сфер, в том числе представители Русской православной церкви (РПЦ) и Совета по правам человека (СПЧ).

За два дня до этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за принудительный сбор и утечку биометрических данных граждан могут ввести уголовную и административную ответственность. Он отметил, что на сегодняшний день ряд коммерческих организаций бесконтрольно собирает биометрию россиян, при этом данные зачастую утекают и впоследствии используются злоумышленниками.

Ранее, 28 октября, в Минцифры РФ сообщили, что россияне с февраля 2023 года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Таким способом входа смогут пользоваться только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС).

В начале августа руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE Людмила Богатырева отметила в беседе с «Известиями», что хранение данных в ЕБС позволит определить круг обладателей биометрии, контролировать защищенность данных и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных.

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