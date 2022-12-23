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В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
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В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса

В Госсовет Татарстана внесли проект поправок о переименовании должности главы республики
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Президиум комитета Госсовета Татарстана 23 декабря внес законопроект об изменении титула главы республики.

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Документ предлагает переименовать руководителя региона в «главу — раиса Республики Татарстан». Отмечается, что так титул президента звучит на арабском и нескольких других восточных языках.

Изменения предлагается внести во вторую главу и 89-ю статью Конституции Республики Татарстан.

«Такой подход позволяет <...> отразить исторические, национальные и культурные особенности Татарстана», — приводит сайт «Бизнес Онлайн» слова председателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина.

Накануне комитет Госсовета Республики Татарстан по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту доработать законопроект о поправках в Конституцию региона.

В частности, один из пунктов касался переименования должности президента республики в главу.

Год назад президент России Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти. Закон, среди прочего, запрещает использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта Федерации.

Изначально, после внесения законопроекта в Госдуму,парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения. Тогда они выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Однако после подписания Путиным указа глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила.

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