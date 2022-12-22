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Комитет Госсовета отозвал поправки к конституции Татарстана

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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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Комитет Госсовета Республики Татарстан (РТ) по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту доработать законопроект о поправках в конституцию региона, которые, среди прочего, предполагают переименование должности президента республики в главу. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает РБК.

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Накануне, 21 декабря, законопроект был внесен в Госсовет Татарстана и опубликован на сайте регионального парламента. Документ, в частности, предполагает изменение в конституции Татарстана слов «президент Республики Татарстан» на «глава Республики Татарстан».

Как следует из пояснительной записки, документ направлен на приведение конституции Татарстана в соответствие с рядом российских законов.

В четверг в ходе рассмотрения законопроекта парламентарии отметили, что в нем не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

В связи с этим было принято решение рекомендовать Госсовету отложить рассмотрение пакета поправок к конституции региона и доработать законопроект.

Сообщается, что законопроект внесен в повестку завтрашнего заседания парламента республики.

21 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти. Закон, среди прочего, запрещает использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта Федерации.

Изначально, после внесения законопроекта в Госдуму, парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения. Тогда они выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Однако после подписания Путиным указа глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила. При этом он отметил, что республика не была против принятия закона, «просто были некоторые моменты», на которые региональные власти «хотели обратить внимание».

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