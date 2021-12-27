Глава Татарстана прокомментировал принятие закона о региональной власти

Глава Татарстана Рустам Минниханов 27 декабря прокомментировал принятие закона о региональной власти, согласно которому название должностей глав регионов приведено к единообразию.

Минниханов отметил, что республика как законопослушный регион будет исполнять новые правила.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди», — сказал Минниханов на пресс-конференции.

Он добавил, что республика не была против принятия закона, «просто были некоторые моменты», на которые региональные власти «хотели обратить внимание».

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти.

В соответствии с документом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.

Кроме того, согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Помимо этого, документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме того, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.

Закон запрещает использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта федерации.

Законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 27 сентября. 14 декабря документ поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы. 15 декабря Совет Федерации одобрил закон.

О том, что парламентарии в Татарстане не поддержали нововведения, стало известно 25 октября. Депутаты выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что следует прийти к единообразию.