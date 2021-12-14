Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ

Законопроект об организации публичной власти в субъектах России поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы во вторник, 14 декабря.

Документом определяются принципы деятельности органов власти регионов. Федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Основному закону. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Конституции и федеральным законам.

Кроме того, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

Помимо этого глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти в субъектах Российской Федерации на заседании 15 декабря.

Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.

Парламентарии отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

22 декабря 2020 года в Москве начала работу комиссия Госсовета по оценке эффективности деятельности региональной власти. Во время мероприятия обсуждались перспективы работы с учетом нововведений, в том числе вхождение в состав, помимо губернаторов и министров, мэров и других руководителей муниципального уровня.