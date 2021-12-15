Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти

Совет Федерации одобрил в среду, 15 декабря, закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, предусматривает, что руководители регионов могут именоваться только главами субъектов, и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

За проголосовали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.

Законопроект об организации публичной власти в субъектах России ранее, 14 декабря, поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы.

В соответствии с документом, федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.

Кроме того, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

Помимо прочего, глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Документ также предлагает привести к единобразию название должностей глав субъектов.

Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.