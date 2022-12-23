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Зеленского упрекнули в неблагодарности Вашингтону за «рождественский подарок»

The American Conservative: Зеленский даже не выризил США благодарности за многомиллиардный «рождественский подарок»
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Украины Владимир Зеленский даже не поблагодарил простых граждан США за многомиллиардный «рождественский подарок», написал 22 декабря журналист Брэдли Девлин в статье для американского издания The American Conservative.

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«Зеленскому нужно помнить, что без миллиардов долларов американских наголоплательщиков, всё его правительство станет неплатежеспособным. Тем не менее, вместо того, чтобы нормально поблагодарить, он выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами», — отметил репортер.

Девлин также назвал Зеленского актером и комиком, что в действительности так и есть, ведь до президентства его деятельность была связана именно с этим.

«Он знает, как произносить реплики, делать отрывки и устраивать шоу. Это не изменилось. ‹...›. Он прибыл в Вашингтон ‹...› в своей фирменной зеленой военной форме и армейских ботинках вместо костюма — идеальное воплощение самодовольной мелодрамы», — указал журналист.

Он также назвал спектаклем выступление Зеленского перед конгрессом США с целью «надавить на сочувствие» конгрессменов для выделения очередной помощи Украине.

Накануне подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал «едва завуалированное» требование Зеленского во время визита в Артемовск (украинское название — Бахмут), где он заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона является недостаточной. Дэвис указал, что это не является жизненно важным для национальных интересов США.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Зеленский же заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн. В своей речи перед конгрессом он призвал усилить санкционное давление на РФ и намекнул на расширение ассортимента орудий.

После этого конгрессмен от штата Техас Чип Рой заявил, что речь Зеленского была «скорее театром, который был организован нынешним уходящим демократическим руководством», чтобы попытаться поддержать веру в то, что $45 млрд должны быть одобрены для помощи Украине.

Конгрессмен от Аризоны Пол Госар также выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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