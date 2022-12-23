Число кредиток в России увеличилось рекордно за 10 лет

В России портфель кредитных карт в III квартале увеличился на 2,2 млн, достигнув 45,2 млн штук, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия».

Такой прирост оказался рекордным за последние 10 лет. Ранее максимальный прирост наблюдался в 2012 году: тогда в I квартале показатель увеличился на аналогичную цифру и составил 24,7 млн.

Рекордный рост выдачи таких карт «Известиям» подтвердили в бюро кредитных историй. Этот рынок в последние месяцы развивается семимильными шагами, рассказал гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») Олег Лагуткин. В целом рост числа кредиток у россиян объясняется переходом на карты национальной платежной системы «Мир», а также желанием граждан иметь резервы заемных средств и инфляционными ожиданиями населения, пояснил он.

В III квартале этого года зарегистрирована рекордная выдача новых карт с доступом к заемным средствам, отметил и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Рост их числа прежде всего объясняется снижением ключевого показателя ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок.

В то же время кредитки интересны и самим гражданам прежде всего в силу своей технологичности и удобства, а также льготных периодов и кешбэков, подчеркнул он.

В крупных банках «Известиям» рассказали об увеличении выдач кредиток в диапазоне 10–24%. Эксперты считают, что, помимо выше перечисленных факторов, в рост числа кредиток вносит лепту и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц.

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Занять себе: число кредиток рекордно выросло