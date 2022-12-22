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Все пострадавшие от взрыва газа на Сахалине получили жилье

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Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
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Всем пострадавшим от взрыва газа и пожара в поселке Тымовское на Сахалине вручили ключи от нового жилья. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Все пострадавшие от взрыва и пожара семьи тымовчан получили ключи от нового жилья. Средства на покупку 20 квартир выделены из регионального резервного фонда по решению председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика», ― говорится в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, правительство Сахалинской области выделило из областного резервного фонда средства на покупку 20 квартир. Кроме того, пострадавшим от взрыва и пожара семьям была оказана финансовая помощь. Уточняется, что в качестве компенсации они получили по 500 тыс. рублей.

Ранее, 19 ноября, в доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв. В МЧС в тот же день сообщили, что разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон. В экстренных службах сообщили, что эпицентр находился на первом этаже. Погибло 10 человек.

Тогда же губернатор Валерий Лимаренко сказал, что пострадавшие начнут получать материальную помощь. Позднее он сообщил, что было принято решение демонтировать оставшуюся часть первого подъезда, чтобы избежать дальнейших разрушений здания.

Для жителей пятиэтажки был организован пункт временного размещения.

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