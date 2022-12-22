Бибер захотел продать права на свои произведения за $200 млн

Канадский певец Джастин Бибер может продать права на свои композиции британской компании Hipgnosis Songs Capital. Об этом 21 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предположительно, сумма сделки составит $200 млн. По информации газеты, договор затронет не только музыкальную, но и писательскую деятельность Бибера. Эта сделка может стать крупнейшей для Hipgnosis Songs Capital.

Ранее, 6 сентября, Бибер отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем. Как уточняет портал Yahoo News, в июне музыкант заявил о переносе своих концертов из-за частичного паралича лица. 31 июля исполнитель возобновил тур, но вскоре после седьмого выступления, прошедшего в Рио-де-Жанейро, певец объявил о том, что ему необходимо сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья.

В сентябре прошлого года Бибер стал исполнителем года по версии MTV. Певец был номинирован в семи категориях. Артист также завоевал главную награду в номинации «Поп-музыка». Кроме того, исполнитель получил 7 млрд прослушиваний на Spotify и стал самым популярным певцом.

8 января 2020 года поп-исполнитель заявил, что последние два года лечится от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.

26 марта 2019 года Бибер объявил о временном уходе со сцены, объяснив это тем, что его семья и здоровье для него сейчас на первом месте. Позднее он рассказал о продолжительной депрессии и опыте употребления тяжелых наркотиков.

С 2010 по 2022 год Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов, а также 72 сингла. Кроме того, певец выпустил автобиографическую книгу «Первый шаг к вечности: моя история» в 2010 году.