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Бибер захотел продать права на свои произведения за $200 млн

WSJ: Джастин Бибер может продать права на свои произведения за $200 млн
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Фото: Global Look Press/face to face
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Канадский певец Джастин Бибер может продать права на свои композиции британской компании Hipgnosis Songs Capital. Об этом 21 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Предположительно, сумма сделки составит $200 млн. По информации газеты, договор затронет не только музыкальную, но и писательскую деятельность Бибера. Эта сделка может стать крупнейшей для Hipgnosis Songs Capital.

Ранее, 6 сентября, Бибер отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем. Как уточняет портал Yahoo News, в июне музыкант заявил о переносе своих концертов из-за частичного паралича лица. 31 июля исполнитель возобновил тур, но вскоре после седьмого выступления, прошедшего в Рио-де-Жанейро, певец объявил о том, что ему необходимо сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья.

В сентябре прошлого года Бибер стал исполнителем года по версии MTV. Певец был номинирован в семи категориях. Артист также завоевал главную награду в номинации «Поп-музыка». Кроме того, исполнитель получил 7 млрд прослушиваний на Spotify и стал самым популярным певцом.

8 января 2020 года поп-исполнитель заявил, что последние два года лечится от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.

26 марта 2019 года Бибер объявил о временном уходе со сцены, объяснив это тем, что его семья и здоровье для него сейчас на первом месте. Позднее он рассказал о продолжительной депрессии и опыте употребления тяжелых наркотиков.

С 2010 по 2022 год Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов, а также 72 сингла. Кроме того, певец выпустил автобиографическую книгу «Первый шаг к вечности: моя история» в 2010 году.

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