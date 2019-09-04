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Джастин Бибер разоткровенничался о депрессии и тяжелых наркотиках

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Канадский поп-певец Джастин Бибер выложил в своем Instagram эмоциональное эссе о том, как он стал «самым ненавистным человеком в мире» благодаря череде «плохих решений». В своем послании фанатам он также рассказал о депрессии и употреблении наркотиков.

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«Из 13-летнего мальчика из маленького города я вырос в того, кого весь мир хвалил налево и направо, и миллионы людей говорили, как сильно они меня любят и как я хорош», — делится воспоминаниями музыкант.

Бибер признается, что эти постоянные похвалы исказили его взгляды на жизнь. Далее звезда пишет, что в 18 лет у него были «миллионы в банке», доступ ко всему, чего они ни пожелает, но «никаких навыков в реальном мире».

Знаменитый канадец добавил, что стал озлобленным, обиженным и неуважительным к женщинам и даже пристрастился к «довольно тяжелым наркотикам», отмечает «Газета.ру».

«Я принял каждое плохое решение, о котором вы могли подумать, и превратился из одного из самых любимых и обожаемых людей в мире в самого обсмеянного, осуждаемого и ненавистного человека в мире», — пояснил певец.

Однако будучи набожным христианином, Бибер заверил, что вера, поддержка друзей и семьи, включая его жену Хейли Болдуин, в течение времени помогли ему справиться с проблемами. Он добавил, что на это потребовались годы.

В конце марта Бибер объявил о временном уходе со сцены. Он добавил, что его семья и здоровье для него сейчас на первом месте, а также пообещал фанатам позже вернуться к творчеству.

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