Выход в люди: что ищут амурские тигры в населенных пунктах

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края просит Минприроды России дать разрешение на живоотлов шести амурских тигров — за 20 дней в регионе произошло 23 официально зарегистрированных выхода этих хищников к людям. Причина, считают краевые власти, в проблемах с кормовой базой — поголовье кабанов в 8–10 раз меньше, чем нужно для тигров. Дело дошло до того, что под угрозой оказалось существование устойчивой популяции этого хищника на территории Дальнего Востока РФ, заявили в Хабаровском крае. Действительно ли настолько серьезна проблема с амурскими тиграми, разбирались «Известия».

Тигры стали опасны для людей

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края обратилось к Минприроды РФ с просьбой об отлове шести амурских тигров. Почти за три недели — с 25 ноября по 14 декабря произошло 23 конфликтные ситуации с участием этих хищников в 18 населенных пунктах.

Один из инцидентов недавно произошел в селе Бичевая, где тигр ходил по селу, заглядывая во дворы . В сельской администрации ввели комендантский час, попросили жителей не выходить из дома. Послушались не все: до приезда охотоведов хищника отгоняли с помощью машин — сигналили, преграждали путь. Ни люди, ни домашние животные не пострадали — тигр ушел.

В ноябре амурский тигр напал на человека — механик лесозаготовительной компании едва не погиб в 47 км от рабочего поселка Мухен . Мужчина заправлял трактор на лесовозной дороге, когда его ударил когтем дикий зверь. Мужчина спасся, а животное скрылось в тайге. После этого всем работникам дали фальшфайеры — пиротехническое изделие с сигнальным огнем для защиты от хищников.

Инциденты с людьми — большая редкость, а вот домашние животные страдают часто. В конце ноября амурский тигр пришел в поселок Корфовский и загрыз собаку на территории частного подворья. В тот же день тигр убил пса в поселке Сита и лошадь с фермерского хозяйства Кофон.

Выход в люди Фото: соцсети

И.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак пояснил «Известиям», что ситуация с выходами тигров к населенным пунктам для Хабаровского края достаточно характерна, но за 20 дней их число превысило статистические показатели . Поэтому и попросили федеральные ведомства о разрешении на живоотлов шести амурских тигров.

— Живоотлов тигров подразумевает их изъятие из дикой природы в живом виде без нанесения дополнительных травм , — пояснил он «Известиям». — Решения о любых действиях в отношении животных, занесенных в Красную книгу РФ, принимаются Росприроднадзором.

При этом Колпак указывает, что речь идет о безвозвратном изъятии «конфликтных» тигров — их поместят в зоопарки или реабилитационные центры, что частично решит проблему в некоторых населенных пунктах . А вот повторный выпуск зверей в дикую природу, считает он, лишь перенесет проблему в другие села — в связи с тем, что лучшие кормовые угодья уже заняты доминантными особями, хищникам придется снова идти в населенные пункты, чтобы искать пропитание в виде домашних животных.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев замечает, что выдача разрешения не будет означать отлов всех шести особей. Эта мера необходима для быстрого реагирования.

— Если отпугивание не поможет и какой-то из этих шести тигров продолжит нести потенциальную опасность, то он будет отловлен и перемещен на иной участок ареала , — сказал он «Известиям». — В ходе этой процедуры тигр пугается, понимает, что не нужно находиться в населенных пунктах и, соответственно, в большинстве случаев не возвращается на прежнее место, начинает осваивать новый участок леса. Только если будет видно, что у отловленного тигра есть ранения, травмы, явные признаки заболевания, то он будет помещен в реабилитационный центр.

Выход в люди Фото: соцсети

Старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Алексей Костыря подчеркивает, что оценивать нужно не количество зафиксированных конфликтных ситуаций, а число хищников, которые их создали: если речь идет о 23 конфликтных тиграх в разных селах — это ситуация более беспокойная, чем если речь идет об одном или нескольких тиграх, которые часто создают проблемы. При этом он подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в профессионализме сотрудников управления охотничьего хозяйства Хабаровского края, которые за многие годы работы с конфликтными тиграми «приобрели уникальные знания и опыт».

Однако обращение управления охотничьего хозяйства на этом не заканчивается. Важнее даже не просьба об отлове, а просьбы, касающиеся поголовья кабанов, — основной кормовой базы тигров.

О чем просит хабаровское правительство

В документе, направленном в министерство, Колпак указывает: резкий рост числа конфликтных ситуаций с участием тигра обусловлен «катастрофически низкой численностью дикого кабана, составляющего основу рациона хищника».

« Просим на уровне правительства РФ поднять вопрос о необходимости существенного роста численности диких кабанов в ареале тигра , для чего запретить рубки дуба монгольского, ввести запрет охоты на кабана и любых мероприятий, направленных на снижение его численности на территории Хабаровского края, сроком на три года с возможностью его дальнейшей пролонгации до пяти лет», — говорится в документе.

Управление охотничьего хозяйства также просит вернуть кабана в список охотничьих ресурсов, которых добывают по утвержденным лимитам, причем с указанием именно минимальной, а не максимальной численности дикого кабана в ареале тигра (на уровне не менее трех особей на 1 тыс. га).

Выход в люди Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Причин снижения популяции кабанов до «катастрофически низкого уровня» сразу несколько, пояснили «Известиям» в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края: вспышка африканской чумы свиней (АЧС), ряд решений противоэпизоотической комиссии правительства РФ, которые максимально снизили поголовье дикого кабана.

— При низкой численности дикого кабана существование устойчивой популяции тигра на территории Дальнего Востока РФ не представляется возможным, — заявил Юрий Колпак.

Он подчеркивает, что ситуация, сложившаяся сейчас, к полной потере популяции хищника не приведет, но «неизбежно повлечет гибель части поголовья, особенно тигрят и молодых особей, обитающих в худших кормовых угодьях».

— Сейчас численность диких кабанов на территории края составляет менее четырех тысяч голов, — говорит Колпак. — Для обеспечения существования устойчивой популяции тигра требуется увеличить поголовье кабана в 8–10 раз.

По его словам, запрет на охоту кабана и любых мероприятий, направленных на снижение его численности, нужно ввести вне зависимости от циркуляции вируса АЧС. Также Колпак считает, что регион должен иметь право устанавливать сроки охоты на кабана длительностью не менее 70 дней вместо нынешней нормы, по которой сезон охоты на него должен длиться не менее 210 дней, либо вообще закрывать охоту при снижении плотности менее установленного показателя.

Что касается призыва запретить рубку монгольского дуба, то это дерево — основная кормовая база для кабанов . Два года назад вырубку монгольского дуба уже запрещали в Приморье вокруг нацпарка «Земля леопарда», причем тогда говорилось, что именно неконтролируемая вырубка леса стала одной из причин практически полного исчезновения дальневосточного леопарда в XX веке.

Выход в люди Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Директор объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля Леопарда» им. Н.Н. Воронцова, эксперт Российского экологического общества Виктор Бардюк считает запрет вырубки монгольского дуба верной инициативой.

— Вырубки увеличиваются за счет ценности древесины дуба как качественного материала на экспорт, в том числе в Китай, для изготовления мебели и прочее , — сказал он «Известиям». — С экономической точки зрения можно рассмотреть запрет в отдельных районах Хабаровского края.

В Минприроды отмечают, что усиление мер по сохранению кормовых растений кабана — дуба монгольского и корейской сосны — включены в перечень Приложения III СИТЭС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). А в 2021 году Минприроды подготовило изменения в Рекомендации высшим должностным лицам субъектов России, в которых увеличен показатель плотности кабана в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области — не менее трех особей на 1 тыс. га, а в ЕАО — не менее пяти особей на 1 тыс. га. Это обеспечит кормовые потребности не только тигра, но и дальневосточного леопарда.

— Однако из-за распространения вируса АЧС плотность популяции кабана в субъекте составляет 0,06 особи на 1 тыс. га, — сообщили «Известиям» в Минприроды. — Стоит отметить, что региональные власти имеют полномочия снизить объемы добычи копытных до нуля.

Действительно ли тигры голодают

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев замечает, что количество конфликтных ситуаций с тигром в Приморском и Хабаровском краях не превышает среднее значение за последние три года. Он соглашается с тем, что это может быть связано со снижением численности кабана на отдельных участках. Эксперт указывает, что тигры не голодают, но они внесли изменения в свой рацион: стали чаще охотиться на косуль, пятнистых оленей, изюбря.

Выход в люди Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Алексей Костыря отметил, что вырубка монгольского дуба отражается на популяции кабана, но наибольшее влияние оказала африканская чума свиней, которая затронула почти всю территорию ареала тигра.

— Но даже при том, что в отдельных местах кабан практически полностью исчез, численность тигра за последние годы выросла в том числе в Хабаровском крае , — сказал он «Известиям». — Это позволяет предположить, что в тех местах, где численность кабана существенно снизилась, тигры смогли успешно к этому приспособиться, переключившись на добычу других традиционных объектов питания.

Об этом же заявили «Известиям» в Минприроды, ссылаясь на единовременный учет амурского тигра этого года.

Сергей Арамилев поясняет, что выход тигров к людям напрямую не связан с голодом. По его словам, косули в Хабаровском крае сосредоточены около сельскохозяйственных угодий, потому что фермеры и сельхозпроизводители некачественно собирают урожай, а животные питаются его остатками. За парнокопытными к фермерским угодьям приходят и тигры.

— Кроме того, вокруг населенных пунктов находятся несанкционированные свалки, на которых много беспризорных собак, — и эта проблема не решается уже десятилетиями, — продолжает Арамилев. — Тигр засматривается на них, как на более доступную и легкую добычу, и, следуя за ними, попадает к населенным пунктам , где есть собаки на привязи, которые также становятся добычей.

Выход в люди Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Он подчеркивает, что если бы тигру было нечего есть, то в населенных пунктах и рядом с ними встречали бы истощенных и ослабленных животных, однако обнаруженные в населенных пунктах особи упитанные и здоровые.

В то же время остается проблема с увеличением численности кабана. Обычно там, где кабан почти полностью исчез от АЧС, он начинает восстанавливать свою численность через 3–4 года. В Приморье уже есть подтверждение этой оценке.

— В ареале тигра не кабаны разносят африканскую чуму свиней, а, наоборот, люди заносят АЧС, поэтому мы поддерживаем предложение закрыть охоту на кабана на каких-то участках ареала на один-два года, а может, где-то и на три, — сказал Арамилев. — Также мы поддерживаем предложение, что кабан, как и косуля, изюбрь и пятнистый олень, должны быть лимитированным видом.

Он выразил надежду, что будут приняты и более высокие требования к кормам, которые используются в биотехнических мероприятиях, чтобы снова не заносить африканскую чуму свиней в ареал кабана. А сами мероприятия на этих территориях либо проводить очень сдержанно, либо отказаться от их проведения.

— Тогда, мы надеемся, популяция кабана восстановится и количество конфликтных ситуаций пойдет на снижение, — сказал глава центра «Амурский тигр». — Тигр не любит находиться в населенных пунктах, но люди сами себя ведут так, что вынуждают хищника прийти.

Выход в люди Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Арамилев замечает, что это касается и уже упомянутой проблемы бродячих собак, и в принципе невнимательности : после пропажи одной домашней собаки людей просят убрать остальных, но они остаются как охранные животные — и тигр снова за ними приходит. В таежной местности многие не огораживают свои дома, занимаются свободным выпасом скота.

— Это комплексная проблема, которая требует принятия мер как со стороны государства, так и ответной реакции со стороны жителей, ведь есть такие населенные пункты, в округе которых не то чтобы косуль, вообще диких животных нет ввиду браконьерской деятельности или промысла копытных животных, — говорит Арамилев.

Виктор Бардюк согласен с предложением ограничить охоту на кабана и предлагает наделить губернаторов регионов полномочиями запрещать охоту на определенные виды животных.

Арамилев замечает, что эти меры затронут и местное население: для людей, проживающих в ареале тигра, кабан — не средство развлечения охотников, а зачастую возможность обеспечить питанием свою семью, особенно в таежной и сельскохозяйственной местности. Поэтому, говорит гендиректор центра «Амурский тигр», в увеличении численности кабана заинтересованы и тигры, и охотники.

Какова популяция амурских тигров

Несмотря на опасения правительства Хабаровского края, в последние годы ситуация с популяцией тигров была неплохая — согласно подсчетам зимы 2021–2022 годов, в России живет 750 особей (директор объединенной дирекции «Кедровой пади» и нацпарка «Земля Леопарда» Виктор Бардюк приводит цифру в 780 особей). За последние 12 лет их численность выросла почти в два раза.

Выход в люди Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В сентябре на Международном тигрином форуме глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что ареал хищника в России сейчас — 186 тыс. кв. км, причем тигры живут не только в Приморье и Хабаровском крае, как было раньше, но и в Амурской области и ЕАО. Сергей Арамилев рассказал, что популяция амурского тигра в Хабаровском крае составляет 130–140 особей.

Виктор Бардюк считает, что популяция должна стабилизироваться на нынешнем уровне , так как это достаточно высокая плотность относительно кормовой базы: если ее достаточно, то и конфликтных ситуаций не возникает.

Алексей Костыря из Амурского филиала WWF России также полагает, что численность амурского тигра в России близка к оптимальной.