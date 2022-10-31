Белые и душистые: бизнес просит упростить правила сбора грибов и ягод

Ягодам, грибам и травам предлагают упростить путь на полки магазинов. Две отраслевые ассоциации обратились в Госдуму с инициативой выдавать разрешения на коммерческую заготовку и торговлю дикоросами без обязательного оформления аренды конкретных участков леса. Это, с одной стороны, должно «обелить» рынок, а с другой — расширить ассортимент ягод, грибов, трав и товаров на их основе в магазинах, считают авторы инициативы. Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях о том, каким будет эффект от предложений, и приведет ли это к снижению цен на дикоросы и на продукцию, в производстве которой они используются, — на косметику, кондитерские изделия и БАДы.

Обелить рынок

Отраслевые ассоциации «Русский лес» и «Дикоросы» выступили с инициативой, которая должна в корне изменить принципы коммерческой заготовки ягод, грибов и трав. Они хотят, чтобы предпринимателям разрешили сбор определенного объема лесных ресурсов без обязательной аренды конкретного участка леса. Такая инициатива содержится в письме ассоциаций в Госдуму РФ (есть у «Известий»).

По мнению авторов обращения, подобное решение позволит существенно увеличить добычу дикоросов и обеспечить изобилие на полках магазинов.

— Конечный потребитель получит доступ к расширенному ассортименту ягод — у нас в лесах их растет 27 видов — десятку разновидностей съедобных грибов, орехов и сотне лекарственных растений , — пояснил «Известиям» председатель правления ассоциации «Дикоросы» Александр Деев.

Белые и душистые Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кроме того, ягоды и травы также используются для изготовления кондитерских изделий, косметики и БАДов.

Сегодня любая фирма или частник не имеют права вести коммерческую заготовку дикоросов и торговать ими без предварительного заключения договора аренды конкретного участка леса , отмечают в ассоциации.

«А сделать это непросто. Во-первых, договор аренды нужно заключить на срок не менее десяти лет. Арендатор лесного участка принимает на себя ряд обязательств по его содержанию, например по противопожарному обустройству и санитарно-оздоровительным мероприятиям. При всем при этом нельзя препятствовать доступу граждан на арендованную территорию и сбору ими дикоросов в личных целях », — говорится в письме в госдуму.

Еще одна сложность — фактор сезонности. У дикоросов непредсказуемая урожайность , рассказал Александр Деев. К примеру, ягоды дают хороший урожай максимальный раз в 4–5 лет, орех — раз в 6–7 лет, грибы — раз в 4 года. «Плавает» урожайность и в зависимости от региона : один год максимальный урожай ореха может быть в Иркутской области, в следующем — в Бурятии, потом в Томской области.

Белые и душистые Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

При этом по договору аренды, предприниматель должен платить так, как будто он каждый год собирает со своего участка один и тот же урожай .

— Получается, согласно договору, природа должна давать ежегодно на выделенном предпринимателю лесном участке одинаковое количество сырья. На практике это выливается в огромные потери для бизнеса, когда он в хороший урожай собирает сырье в объеме согласно договору аренды и справедливо оплачивает ставку платы за объем, а следующие пять лет он платит ту же ставку, а объемы либо не добирает, либо вообще не выходит на заготовку, так как неурожай, — пояснил Александр Деев.

Ассоциации предлагают отказаться от практики аренды участков. В этом случае предприниматель будет покупать у государства лицензию на сбор определенного объема тех же ягод, грибов, трав, а где он их будет собирать — его дело. Тогда сборщики смогут «мигрировать» из региона в регион вслед за урожайностью дикоросов.

Помогать им в этом будет специализированная онлайн-платформа, включающая в себя сайт и приложение. Там будет содержаться информацию о местах произрастания ягод, грибов, трав, маршрутах и пунктах приема. Кроме того, платформа позволит документально оформить сделку между сборщиком и заготовителем.

Белые и душистые Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Таким образом, сборщику платформа поможет найти место сбора дикоросов и их излишки сдать в пункт приема, а заготовителю — разместить информацию о требованиях к сырью, местах приема, цене и объему», — отмечается в письме ассоциаций в Госдуму.

Снизятся ли цены

Сегодня добыча и торговля лесными грибами, ягодами, орехами, лекарственными растениями в России во многом происходит «всерую» . По оценкам ассоциации «Дикоросы», нелегализованный рынок (торговля с лотков, у дорог и так далее) в несколько раз превышает легализованный. На сером рынке цены ниже, потому что такие собиратели не платят НДС. В то же время штрафы за подобную нелегальную деятельность смешные — от 200 до 2000 рублей.

По мнению Александра Деева, предложенная ассоциациями схема позволит в том числе снизить цены как на сами дикоросы, так и на продукцию, для производства которой они используются, — на кондитерские изделия, косметику, БАДы.

— При увеличении объемов сбора цена на конечную продукцию может стать доступней из-за эффекта масштаба и снижения затрат на логистику продукции на прилавок, — добавил Александр Деев.

С ним не согласился главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

Белые и душистые Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Мы же понимаем, что нелегальный продукт всегда будет дешевле. А легальные продавцы заложат в цену стоимость тех разрешений на деятельность, которые будут получать. По факту стоимость дикоросов в магазинах может даже вырасти , — предположил он.

По словам Константина Кобякова, необходимость аренды земного участка обременительна скорее в плане организации и документов, но не в плане денег .

В то же время на ассортимент ягод, грибов, трав на прилавках эта инициатива в случае ее реализации повлияет положительно, заметил он.

— В целом я бы сказал, что идея подходит скорее для крупных предприятий, которые хотят быть уверены в законности своего бизнеса и занимаются долгосрочным планированием. Для мелких и средних предпринимателей она сложновата. Обойти легальную схему и дальше работать всерую они смогут , — считает Константин Кобякова.

Так или иначе, но не стоит забывать, что продуктовый потенциал российских лесов сегодня используется неэффективно.

Белые и душистые Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Согласно стратегии развития лесного комплекса, биологические запасы только самых распространенных дикоросов в России достигают 13 млн т, эксплуатационные запасы — более 7 млн т.