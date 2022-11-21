Тигр набросился на лесозаготовителя в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в районе имени Лазо тигр напал на мужчину и укусил за ногу. Лесозаготовитель успел забраться в трактор, что спасло ему жизнь. Инцидент произошел 17 ноября.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление охотничьего хозяйства, пострадал работник лесозаготовительной компании. В темное время суток на лесовозной дороге механик заправлял трактор, когда почувствовал удар по ноге. Мужчина забрался в машину, и тигр лишь задел его когтем. После этого хищник ушел в тайгу и больше не появлялся на участке.

В ведомстве рассказали, что за 2022 год на территории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, оперативная группа 172 раза выезжала на конфликтные ситуации с дикими животными по обращениям граждан. Из них 98 конфликтных ситуаций было подтверждено.

Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный оказался в больнице после нападения тигра. По его словам, во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой.