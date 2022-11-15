Запашный попал в больницу после нападения тигра

Эдгард Запашный оказался в больнице после нападения тигра. В своем Telegram-канале дрессировщик рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — написал Запашный.

Сообщение он сопроводил видео: лицо артиста полностью в крови.

Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. В настоящее время он руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также — генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Имеет звание Народного артиста России.

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