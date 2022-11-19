Лесной закон: в России появится карта мест произрастания дикоросов

Власти хотят упорядочить все спорные моменты при закупке дикоросов у населения. Зачастую сбор грибов и ягод в лесу попадает в сферу полутеневых отношений. Долгосрочная аренда для сбора дикоросов как правовой механизм за всё время действия Лесного кодекса не показала своей эффективности, заявляют специалисты. Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предлагает Госдуме принять модернизированный вариант процедуры сбора бизнесом дикорастущих ресурсов, с учетом современных средств цифровизации и автоматизации бизнес-процедур. В настоящее время Рослесхоз готовит правила, которые разрешат бизнесу покупать грибы и орехи у государства по квоте, минуя аренду. Подробности — в материале «Известий».

Оттенки серого

Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предложил внести поправки в Лесной кодекс РФ. Сейчас они находятся в Госдуме. Их цель — вывести из серой зоны покупку у населения ягод, грибов и орехов. По мнению Союза, наиболее эффективным был бы самый простой способ организации закупки дикоросов у населения, когда сельский житель, реализуя свое конституционное право на доступ к природным ресурсам, мог бы пойти в лес и собрать то количество урожая, которое ему под силу, а также мог сдать излишки тому закупщику, который бы предложил наиболее высокую цену.

— По сути, этот рынок так и сложился сейчас, — говорит управляющий партнер Союз переработчиков дикоросов Андрей Михайленко. — И отрасль является жизненно важной для сельских жителей, ежегодный бюджет закупок у который нами оценивается в 24 млрд рублей по всей России. Представьте, если вы завтра все это умножите на ноль, то что будет? Из каких источников вы компенсируете этот выпадающий бюджет?

Лесной закон Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

По мнению Союза, нужны понятные правила для всех участников отрасли обращения дикорастущего сырья.

— Гражданам нужно обеспечить возможность заготавливать и продавать дикоросы. Не думаю, что они делают что-то не то и что за их законную деятельность будет грозить какая-либо ответственность, — говорит Андрей Михайленко. — При этом переработчикам нужно исключить правовые риски: прежде всего, это налоговые риски при подтверждении расходов по закупке сырья у населения. Кроме того, это вопросы банковского комплаенса (системы внутреннего контроля в банке).

По его словам, сейчас любые операции по расчетам с физическими лицами подпадают под критерии сомнительности по признакам, установленным антиотмывочным законодательством. К сожалению, участники отрасли здесь попадают под общую гребенку, и зачастую у коммерческих банков нет сил и времени, чтобы с каждым таким случаем разбираться в индивидуальном порядке, как того требует законодательство.

В Союзе предлагают внести в Лесной кодекс норму, которая бы специальным образом устанавливала возможность купли-продажи дикоросов у граждан бизнесом, а также делегировала бы уполномоченному федеральному органу исполнительной власти (Минсельхозу) полномочия по установлению порядка закупки дикоросов у россиян. Такой порядок предполагает единую форму первичного учетного документа (закупочного акта), порядок расчетов по сделкам, необходимые условия для верификации добросовестных участников (в контексте требований банковского комплаенса), формы статистической отчетности. Разработку такого порядка необходимо осуществлять с участием Центрального банка России и ФНС, считают в Союзе.

Лесной закон Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков сообщил «Известиям», что разработанные Союзом поправки сейчас рассматриваются в парламенте и их одобрение видится перспективным. «Мы исходим из того, что необходимо укрепить правовой статус граждан — сборщиков дикоросов, а также обеспечить для них законодательную возможность беспрепятственной реализации заготовленных ими даров леса», — сказал депутат Марков.

Платежи вне подозрений

Для сельчан порой сбор ягод, грибов, орехов и трав является едва ли не единственным источником дохода. Кроме заготовок для себя зачастую в регионах излишки вынуждены продавать. В настоящее время, по оценкам Союза, в сезонном сборе дикоросов участвуют около 22% жителей сел и деревень. По предлагаемым изменениям в кодексе, граждане больше не должны считаться предпринимателями из-за частого сбора дикоросов в высокие сезоны. Это позволит уйти россиянам от частых обвинений в незаконном предпринимательстве.

По мнению начальника управления по работе с регионами Центросоюза РФ Александра Казачкова, тех, кто традиционно занимался заготовками, нужно обезопасить от попадания их деятельности под действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», когда они расплачиваются наличными за сданные ягоды-грибы.

Лесной закон Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— По опыту, идеально было бы проводить безналичные платежи, — говорит Александр Казачков. — Но для этого требуется соответствующая инфраструктура: каждого сдатчика нужно оснастить электронными картами заготовителя, куда им могут зачисляться деньги. Нужна необходимая сфера услуг, приближенная к месту проживания сдатчиков, где они могут эти деньги обналичить. И нужны продукты или товары, которые они смогут там купить.

Однако, отмечает эксперт, и здесь есть нюансы: как только сдатчику производится несколько платежей, расчеты тормозятся, так как попадают в категорию критичных платежей, и тут же включаются проверки. «Заготовительная деятельность добросовестными сборщиками на этом сворачивается», — отметил Казачков.

Квоты вместо аренды

Рослесхоз предлагает коммерсантам, которые занимаются заготовкой грибов, ягод и орехов, разрешить приобретать квоты на их сбор вместо аренды лесных участков, дабы не платить за землю и налоги за непредсказуемый лесной урожай. Сейчас для промышленного сбора дикоросов нужно арендовать лесной участок, а это сложный и долговременный механизм, который заставляет предпринимателей маскировать свою работу под заготовку для собственных нужд граждан.

— Именно поэтому нами были подготовлены предложения по упрощению этой процедуры и переходу предпринимателей к договорам купли-продажи дикоросов у государства, — сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства. — Задача — повысить эффективность использования лесов для заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений на промышленном уровне.

Лесной закон Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Рослесхоз уже разрабатывает цифровой инструмент для заключения договоров. «Также разрабатывается публичная лесная карта, на которой будет доступны все данные о лесах, в том числе места произрастания дикоросов», — рассказали в ведомстве.

По оценкам Рослесхоза, в целом по России в 2021 году основной объем заготовки пищевых лесных ресурсов на арендованных лесных участках составил: орехи — 17 млн кг, лекарственные растения — 0,8 млн кг, грибы — 0,8 млн кг, ягоды — 56 тыс. кг, березовый сок —51 тыс. кг, другие пищевые — 115 тыс. кг.

— Инвесторы не очень хотят работать в данной отрасли сейчас, потому что отрасль достаточно сложная и трудно предсказуемая, даже в отличие от традиционного сельского хозяйства, — говорит руководитель направления АПК Группы компаний «Альт-Инвест» Алексей Жуков. — Урожай ягод, грибов, орехов бывает не каждый год, как из-за погодных условий, так и из-за неправильного сбора дикоросов, в результате которого страдают растения, грибницы. Именно поэтому многие коммерческие проекты в этой сфере не всегда достигают успеха, а в регионах, казалось бы, богатых на дикоросы бизнес всё чаще переходит к плантационному выращиванию той же клюквы и других дикорастущих ягод.

Иначе говоря, использование квот, скорее всего, позволит избежать вопросов аренды участков, которые могут быть достаточно болезненными, считают в «Альт-Инвесте».

Лесной закон Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Сегодня в нашей стране вопросы получения и переработки сырья из дикоросов регламентированы национальным стандартом ГОСТ 59425-2021 («Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортировки и маркировки»), где оговорены правила ведения документации, оплаты работы сборщиков, объемов сырья из дикоросов, которые могут быть собраны с 1 кв. м в соответствии с экологическими нормативами, аренды земельных участков и т.д. Это единственная часть от всего объема рынка дикоросов, которая выведена сейчас из «серой зоны» на законодательном уровне, отмечает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Ускользаемое преимущество

В России исторически дикоросы всегда потреблялись населением в больших количествах в натуральном и переработанном виде и составляли существенную долю рациона. Их ели, из них делали заготовки, ими лечились. Дикоросы содержат большое количество самых разнообразных витаминов, минералов, веществ, масел, кислот, различных биологически активных соединений, необходимых организму. Это природная аптека, причем уникальная. Дикоросы имеют высокую питательную ценность, они полностью натуральные, выросшие в условиях агробиоразнообразия, природных биоценозов. И в этом их отличие от сельскохозяйственных культур. Многие диетологи рекомендует восполнять дефицит различных веществ с помощью дикоросов.

— Сейчас огромные ресурсы России в дикоросах используются незначительно, а это живые деньги для населения и государства, которые очень нужны, — говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Наш Союз считает, что для развития и регулирования рынка дикоросов необходимо возрождать систему потребкооперации. Немаловажно то, что продукция дикоросов, которая будет иметь статус «органик», получит дополнительное конкурентное преимущество и премию для реализации в России и для экспорта. К тому же заготовка дикоросов по органическому стандарту позволяет сохранить лесные ресурсы.

К сведению, в ГОСТе на органическую дикорастущую продукцию установлены правила сбора дикоросов. Например, дикие травы можно собирать не чаще одного раза в четыре-пять лет, выкапывать корни лекарственных растений не чаще одного раза в 15–20 лет. Сейчас сбор дикоросов в России регулируется Лесным кодексом и в нем пока нет правил, касающихся сохранения дикоросов.

Лесной закон Фото: РИА Новости/Илья Тимин

— Мы видим в лесах перевернутые палками грибницы, — сетует Сергей Коршунов. — Почки, травы собираются без оглядки на их воспроизведение. Поэтому недавний ГОСТ о дикоросах поможет государству вывести из тени бизнес по сбору дикоросов, переработчикам и пунктам сбора получать государственную поддержку, населению иметь дополнительный заработок, потребителям быть уверенными в качестве и безопасности органической продукции из дикоросов.

По данным ФТС, Россия экспортирует: грибов — на $15 млн, кедрового ореха — на $8,5 млн, лесной ягоды — на $0,5 млн, что очень мало, указывают эксперты. Сегодня основные рынки для экспорта — Италия, Германия, скандинавские страны, Украина и Казахстан, в больших объемах замороженные грибы и ягоды закупает Китай.

Увы, но при самой большой территории в мире сейчас ситуация ровно обратная — РФ импортирует переработанные грибы. Основные импортеры — Польша, Голландия, Бельгия, Китай. Однако, если говорить о потенциале международного рынка дикоросов, то он огромен, предварительно оценивают в Союзе органического земледелия. В последнее время заготовка дикоросов в основном осуществляется в Восточной Европе, Азии (в основном Китай) и Южной Америке. Страны Азии и Америки сталкиваются с дефицитом и сокращением экологических лесных ресурсов, в то время как именно экологические дикоросы наиболее востребованы.