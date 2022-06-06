Чащи чаще: названы регионы — лидеры по защите и охране лесов

Три региона европейской части России — Липецкая, Тверская и Нижегородская области — стали лидерами рейтинга эффективности использования лесных ресурсов за 2021 год, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. А вот из сибирских регионов ни один не вошел даже в топ-25. Результаты рейтинга могут стать поводом для отставок в тех субъектах, где «ситуация остается плачевной уже несколько лет подряд или отрицательная динамика слишком существенна», заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников. В текущих экономических условиях регионам важно обратить внимание на лес как на ресурс и источник пополнения госказны, считают в Минприроды.

Лидеры и аутсайдеры

Липецкая, Тверская и Нижегородская области возглавили рейтинг эффективности использования лесных ресурсов за 2021 год , сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз). Хуже всего ситуация в Ненецком автономном округе, Саратовской области и на Чукотке. Регионы оценивали по 36 критериям — как леса охраняют от пожаров и вредителей, насколько активно используют лесные ресурсы и восстанавливают их и т.д.

Низкие места в рейтинге могут стать поводом для принятия кадровых решений, заявил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников.

— В тех регионах, где ситуация остается плачевной уже несколько лет подряд или отрицательная динамика слишком существенна, мы поднимем вопрос об увольнении уполномоченных лиц, работающих долгое время, но продолжающих показывать низкие результаты. Будем выходить к главам субъектов с представлениями для принятия кадровых решений. Если из-за некомпетентности руководителей на местах на протяжении нескольких лет тормозится развитие отрасли, то им следует покинуть свои должности, — отметил он.

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А вот лидеров рейтинга будут премировать, заметил Иван Советников.

«Известия» направили запросы в регионы, стоящие во главе и в конце списка. В администрации Липецкой области свое лидерство связали с активными работами по восстановлению и разведению лесов — их вели на площади в 1822 га. Это значительно больше, чем площадь вырубленных и погибших лесов , сообщили в управлении информационной политики Липецкой области.

В Нижегородской области мероприятия по восстановлению леса прошли на площади 13,8 тыс. га, сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Рейтинг был составлен Рослесхозом совместно с «Рослесинфоргом» (организация ведет государственный реестр лесов и обрабатывает информацию об использовании их ресурсов). За год свои позиции в рейтинге улучшил 41 субъект, отметил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Самую высокую динамику показала Чувашская Республика , поднявшаяся вверх на 39 строчек и занявшая четвертое место.

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— Ухудшили позиции 36 регионов. Самое резкое падение — на 25 строчек — у Костромской области. С третьего места регион опустился на 28-е , — добавил он.

Больше всего антилидеров рейтинга расположено на Дальнем Востоке, подчеркнул Павел Чащин. Сибирские регионы также не попали в топ-25.

Лес как ресурс

Подобные рейтинги дают возможность субъектам ознакомиться с лучшими региональными практиками ведения и организации лесного хозяйства, считают в Минприроды.

— Например, в тройку вошли регионы с не самой высокой долей лесистости, но сумевшие эффективно реализовать и противопожарные мероприятия, и финансово-экономическую деятельность, и восстановление. Сегодня в условиях экономических ограничений важно обратить внимание на лес как на ресурс и источник пополнения госказны. Правильная организация лесохозяйственной деятельности и в первую очередь ее поддержка со стороны властей способствуют вложению инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, пополнению местных бюджетных систем за счет фискальных платежей, — ответили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Однако некоторые критерии, на основе которых составляется рейтинг, стоит пересмотреть, считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Константин Кобяков.

— Например, Ненецкий автономный округ где-то в самом конце списка. Потому что в нем фактически нет лесопользования. Там лесотундра, притундровый лес, его мало. Означает ли это, что регион плохо ведет свое лесное хозяйство? Как по мне, свое лесное хозяйство он ведет вполне качественно. Они охраняют леса от пожаров, от вредителей. Ну да, у них нет высокой оценки по использованию лесов. Но зато в итоге есть сам лес. И в принципе его наличие — это главный показатель качества ведения лесного хозяйства, — пояснил он.

По его мнению, нужно скорректировать индикаторы таким образом, чтобы они измерялись в натуральном исчислении, а не в виде сложных расчетов, которые зачастую вносят некоторые искажения в реальные данные.

— Кроме того, существует та часть данных, которых у нас просто нет. Например, по ущербу от гибели насаждений от лесных пожаров оперативных данных просто не существует. Нужно налаживать систему сбора такой информации, — добавил эксперт.

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Также нужно собирать дополнительные данные по методам ухода за лесами, отметил Константин Кобяков. Есть эффективные методы, есть неэффективные, их надо разделять, анализировать полученную информацию и внедрять лучшие практики защиты леса, резюмировал эксперт.