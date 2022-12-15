Человек погиб после наезда машины на остановку в Москве
В результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Москве скончался один человек. Об этом 15 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 3-м Павелецком проезде возле дома № 2. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем.
В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в медучреждения.
В столичном дептрансе рассказали, что в 3-м Павелецком проезде организовано реверсивное движение.
Прокуратура Южного административного округа Москвы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.
11 декабря один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочной техники в центре Москвы. Внедорожник наехал на дворника, который находился рядом с трактором. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.