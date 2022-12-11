Внедорожник насмерть сбил дворника в центре Москвы

Один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочной техники в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил «Известий».

Отмечается, что авария произошла в 6:30 на Страстном бульваре. Внедорожник наехал на дворник, который находился рядом с трактором. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. При этом он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность виновника смертельной аварии.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт ДТП. Уточняется, что на месте работают сотрудники ДПС.

Накануне сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль Mercedes сбил мать с дочкой. Ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ее маму 1987 года рождения врачи осмотрели на месте.