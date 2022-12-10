Mercedes сбил мать с ребенком на востоке Москвы

На востоке Москвы автомобиль Mercedes сбил мать с дочкой. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«На ул. Хабаровской водитель автомобиля сбил двух пешеходов — малолетнюю девочку и ее маму, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ее маму 1987 года рождения врачи осмотрели на месте.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту», — отметили в прокуратуре.

Авария произошла на переходе возле дома № 1 по Хабаровской улице. Пешеходы начали движение, когда на одной из полос их пропустил другой автомобиль, однако Mercedes не стал останавливаться перед ними. Он наехал на пешеходов, протащив их еще несколько метров.

28 ноября водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы. По предварительным данным, шоферу стало плохо за рулем, и позднее он скончался. Пешеход был госпитализирован.