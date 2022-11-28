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Водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы, сообщили 28 ноября в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

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Авария произошла утром на Дорожной улице в районе дома 12.

«Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем, он умер. Пешеход госпитализирован», — передает ТАСС.

По данным столичного МВД, водитель грузовика сначала выехал на тротуар, совершив наезд на пешехода, после чего врезался в здание складского помещения.

На месте работают оперативные службы города. По факту произошедшего проводится проверка.

В Telegram-канале департамента транспорта города уточнили, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее в понедельник ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне 77-го км МКАД в районе пересечения с улицей Белинского. Обстоятельства аварии выясняются. О пострадавших сведений не поступало.

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