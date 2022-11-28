Водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы
Водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы, сообщили 28 ноября в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Авария произошла утром на Дорожной улице в районе дома 12.
«Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем, он умер. Пешеход госпитализирован», — передает ТАСС.
По данным столичного МВД, водитель грузовика сначала выехал на тротуар, совершив наезд на пешехода, после чего врезался в здание складского помещения.
На месте работают оперативные службы города. По факту произошедшего проводится проверка.
В Telegram-канале департамента транспорта города уточнили, что движение в районе аварии не затруднено.
Ранее в понедельник ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне 77-го км МКАД в районе пересечения с улицей Белинского. Обстоятельства аварии выясняются. О пострадавших сведений не поступало.