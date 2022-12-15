Путин поручил кабмину подготовить пакет мер для повышения рождаемости

Президент России Владимир Путин 15 декабря поручил кабмину подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

«Понимаю, что это непростая задача в силу целого ряда обстоятельств, но нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в России», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, президент сообщил, что размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума.

Также Путин отметил, что единое социальное пособие с 2023 года должно быть максимально понятным и назначаться по одному заявлению.

Накануне сообщалось, что с 28 декабря могут подать на портале «Госуслуги» заявление на единое пособие.

В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

В июне Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей.