Россияне могут подать заявку на единое пособие с 28 декабря

Граждане России с 28 декабря могут подать на портале «Госуслуги» заявление на единое пособие. Об этом рассказал 14 декабря министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — сказал он в ходе совещания президента страны Владимира Путина с правительством.

15 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

По данным правительства, благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

Еще в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.