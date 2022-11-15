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ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Госдума на пленарном заседании во вторник, 15 ноября, приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

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Изначально депутаты планировали рассмотреть проект только во втором чтении, однако на заседании было принято решение проголосовать и в третьем, заключительном чтении.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

По данным правительства, благодаря введению пособия, с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

9 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о законопроекте, пояснила «Известиям», что доход семьи также не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами — уход за ребенком, болезнь, служба в армии и другие.

8 ноября в ходе совещания президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

Ранее, в сентябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

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