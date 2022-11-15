ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Госдума на пленарном заседании во вторник, 15 ноября, приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Изначально депутаты планировали рассмотреть проект только во втором чтении, однако на заседании было принято решение проголосовать и в третьем, заключительном чтении.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.

По данным правительства, благодаря введению пособия, с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие около 9,2 млн детей.

9 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о законопроекте, пояснила «Известиям», что доход семьи также не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами — уход за ребенком, болезнь, служба в армии и другие.

8 ноября в ходе совещания президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

Ранее, в сентябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.