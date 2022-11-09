В Госдуме объяснили необходимость введения единого пособия для семей с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в среду, 9 ноября, рассказала «Известиям», в чем необходимость введения единого пособия для семей с детьми.

Как напомнила эксперт, в послании Федеральному собранию в 2020 году президент России Владимир Путин поручил парламентариям решить вопрос о обеспечении всех нуждающихся семей с детьми соответствующими пособиями, начиная от периода до рождения ребенка до окончания им школы.

«Сегодня мы действительно обеспечили пособиями российские семьи с детьми. Но они имели разные критерии нуждаемости — где-то выплачивался один, а где-то два прожиточных минимума (МРОТ). Разные были и суммы пособий. Сегодня мы выработали единый подход независимо от возраста ребенка, критерии нуждаемости приводятся к единым требованиям. Но это не значит, что они очень жесткие», — подчеркнула депутат.

Бессараб объяснила, что сейчас был введен еще один критерий нуждаемости — доход семьи не должен превышать один МРОТ в соответствующим субъекте на одного члена семьи, включая ребенка. Также доход не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами — уход за ребенком, болезнь, служба в армии и другие. Кроме того, пособие получают и беременные женщины.

8 ноября в ходе совещания российский лидер заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

В то же время министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании сообщил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13,9 тыс. рублей.

Ранее, в сентябре, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.