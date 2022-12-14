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Вирусолог назвал продолжительность подъема заболеваемости свиным гриппом в РФ

Вирусолог Викулов: подъем заболеваемости свиным гриппом в России продлится до конца зимы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большое количество людей не вакцинировалось, это привело к подъему заболеваемости свиным гриппом по России. Подъем продлится эпидемический сезон (традиционно это осенне-зимний период). Об этом 14 декабря «Известиям» сообщил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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«Продлится заболеваемость гриппом эпидемический сезон точно. Дело в том, что очень большое количество людей не прошли вакцинацию, и это привело к существенному подъему заболеваемости по стране», — сказал он.

Вирусолог добавил, что любая эпидемия гриппа вызывает ухудшение течения сосудистых и сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний. Помимо этого, обостряется сахарных диабет, увеличивается частота инфарктов и инсультов у населения.

Кроме того, Викулов напомнил о продолжении пандемии коронавируса в России. Также могут быть случаи заболеваемости сочетанным вариантом гриппа и COVID-19, сказал он.

«Также, как и разных вариантов сочетаний респираторных вирусов, которых более трехсот, — отдельно вирусов гриппа и отдельно SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Таких примеров довольно много», — заключил специалист.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус свиного гриппа H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и сейчас является превалирующим среди заболевших инфекцией. Она подчеркнула, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. По ее словам, ситуация со свиным гриппом в России — абсолютно регулируемая. А сам вирус H1N1 так же чувствителен к имеющимся лекарствам, как и в 2009 году.

Ранее в этом месяце глава Роспотребнадзора уже сообщала, что по стране распространяется вирус гриппа А (H1N1). Она предупредила, что эта разновидность болезни способна вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленным организмом. Для эффективного противодействия распространению свиного гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

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