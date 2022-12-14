В Израиле выселят сотню украинских беженцев из госжилья

В Израиле намерены выселить сотню украинских беженцев из спонсируемого государством жилья. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает газета Jerusalem Post.

«Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, предоставленном им бесплатно ранее в этом году», — говорится в сообщении.

По данным издания, на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют и они должны найти жилье самостоятельно.

В свою очередь министерство благосостояния страны заявило, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев, истек, а жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.

12 декабря издание Financial Times отметило, что европейские страны, уставшие от украинских беженцев, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами. Авторы статьи называют количество беженцев с Украины и из других стран континента поражающим.

По их информации, с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в Евросоюзе. При этом предполагается, что сотни тысяч беженцев уже вернулись домой.

Отмечалось, что для решения проблемы предлагаются разные варианты. В частности, Италия призывает к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, а Германия предлагает вариант распределения беженцев по всей Европе.

10 декабря сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что растущее неприятие украинских беженцев со стороны европейцев приведет к социальному взрыву. По ее словам, постоянные конфликты украинских беженцев, возникающие практически во всех странах Европы, включая и Великобританию, уже приводят к увеличению бездомных, провоцируя тем самым рост преступности и безработицу.

Согласно данным ООН, по состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженца. В тот же день газета Express сообщила, что в Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Как отмечает издание, за месяц в стране количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.