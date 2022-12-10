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В Совфеде предупредили о социальном разрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины

Сенатор Совфеда Ковитиди: растущее неприятие украинских беженцев со стороны европейцев приведет к неминуемому социальному разрыву
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Растущее неприятие украинских беженцев со стороны европейцев приведет к социальному разрыву, заявила 10 декабря в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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«Растущее зарубежное неприятие и отторжений европейцами украинских беженцев неминуемо приведет к социальному взрыву», — отметила сенатор.

По ее словам, постоянные конфликты украинских беженцев, возникающие практически во всех странах Европы, включая и Великобританию, приводят к увеличению бездомных, провоцируя тем самым рост преступности и безработицу.

Согласно данным ООН, по состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженца. В тот же день газета Express сообщила, что в Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Как отмечает издание, за месяц в стране количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

Между тем 24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

А 21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Так, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.

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