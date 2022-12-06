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Премьер Эстонии заявила о невозможности принять новую волну беженцев с Украины

Премьер Эстонии Каллас считает, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев
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Фото: REUTERS/Emmi Korhonen/Lehtikuva
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. На эту тему она высказалась во вторник, 6 декабря, в эфире эстонской радиостанции «Радио 4».

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«Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев», — объяснила она.

Как отметила глава правительства, Эстония направляет помощь Украине для восстановления энергетической инфраструктуры и создания возможности для жизни, чтобы гражданам не пришлось покидать страну. Между тем Каллас указала, что в Эстонии больше не осталось жилья и работы для беженцев.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он поблагодарил и отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

24 ноября политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. По его мнению, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

До этого, 28 октября, стало известно, что министерство внутренних дел (МВД) Эстонии выступило с предложением усилить контроль за прибывающими в страну беженцами с Украины, обязав их сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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