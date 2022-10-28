МВД Эстонии предложило усилить контроль за беженцами с Украины

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии выступило с предложением усилить контроль за прибывающими в страну беженцами с Украины, обязав их сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.

Как рассказал глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит издание Postimees, он предложил правительству внести соответствующую поправку в эстонский закон об иностранцах.

По его словам, закрепление в законодательстве такой обязанности позволит сэкономить рабочее время чиновников и направить ресурсы на обеспечение необходимой поддержки и помощи украинским беженцам.

13 сентября оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) в Эстонии направила премьер-министру республики Каи Каллас запрос с требованием объяснить массовый прием беженцев с Украины. Как отмечалось, соотношение числа украинских беженцев к числу эстонцев уже на тот момент было выше, чем в самых богатых странах Европы и соседних с Украиной государствах.

10 августа, сообщалось, что осенью эстонским студентам придется конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры с украинскими беженцами. Отмечалось, что квартирный вопрос обострится еще и из-за того, что возрастает число эстонцев, желающих переехать в квартиру поменьше с целью экономии коммунальных платежей.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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